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بالفيديو.. الجيش اليمني يسيطر على عدد من المواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب

منذ 6 دقائق
1133
بالفيديو.. الجيش اليمني يسيطر على عدد من المواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب

فهمي محمد (صدى):
تمكن الجيش اليمني من السيطرة على عدة مواقع كان يسيطر عليها مليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة، شمال غرب محافظة مأرب.

وشنت قوات الجيش اليمني، هجومًا على مواقع الحوثيين في جبهة الكسارة، أمس الاثنين، وخاضت معارك معهم، تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مواقع كان يتمركز فيها الحوثيون.

وشهدت المواجهات، قصفًا مركزًا من مدفعية الجيش اليمني على مواقع الحوثيين وآلياتهم العسكرية، دمر 3 أطقم قتالية للحوثيين، بالتزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في جبهات الكسارة وصرواح شمال غربي مأرب.

مأرب
الحوثيين
الجيش اليمني
جبهة "الكسارة"

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يكون خير
ابو عمار
لانها مخدره فلا تشعر بالولاده
جاسم
اذهب الى مكه ابرك لك

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