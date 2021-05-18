بالفيديو.. الجيش اليمني يسيطر على عدد من المواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب

فهمي محمد (صدى):
تمكن الجيش اليمني من السيطرة على عدة مواقع كان يسيطر عليها مليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة، شمال غرب محافظة مأرب.
وشنت قوات الجيش اليمني، هجومًا على مواقع الحوثيين في جبهة الكسارة، أمس الاثنين، وخاضت معارك معهم، تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مواقع كان يتمركز فيها الحوثيون.
وشهدت المواجهات، قصفًا مركزًا من مدفعية الجيش اليمني على مواقع الحوثيين وآلياتهم العسكرية، دمر 3 أطقم قتالية للحوثيين، بالتزامن مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في جبهات الكسارة وصرواح شمال غربي مأرب.