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بالفيديو.. شاب إيراني يشعل النيران وسط طهران ويسب خامنئي

منذ 34 دقيقة
1566
بالفيديو.. شاب إيراني يشعل النيران وسط طهران ويسب خامنئي

طهران (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن شاب إيراني أضرم النيران في سيارته احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية مع قرب الانتخابات الرئاسية، داعيا الناس للنزول للشوارع للإطاحة بالنظام.

وأظهر الفيديو، الشاب وهو يعتلي سيارة نصف نقل، التي كانت بدأت في الاشتعال، في ساحة الثورة بالعاصمة طهران.

وأخذ الشاب الإيراني يردد شعارات احتجاجية وسب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، حيث قال مخاطبًا إياه: "إيران ليست مكانك، اهرب إلى روسيا أو الصين". ودعا الناس إلى النزول للشوارع للإطاحة بالنظام.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 يونيو، لاختيار رئيس جديد يخلف حسن روحاني الذي ينهي ولايتين في المنصب الذي يشغله منذ 2013؛ حيث تعقد الانتخابات في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير ما أثر على حياة المواطنين الإيرانيين العاديين.

إيران
طهران
خامنئي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49656
منذ 57 ثانية
راح فيها الاهبل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يكون خير
ابو عمار
لانها مخدره فلا تشعر بالولاده
جاسم
اذهب الى مكه ابرك لك

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