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بالفيديو.. استشارية: انخفاض أعداد الحالات المصابة بكورونا بالمملكة مؤشر إيجابي لوعي المجتمع

منذ 43 دقيقة
1502
بالفيديو.. استشارية: انخفاض أعداد الحالات المصابة بكورونا بالمملكة مؤشر إيجابي لوعي المجتمع

عادل الحربي (صدى):
أكدت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، أمس الاثنين، إن استمرار انخفاض حالات الإصابة بـ"كورونا" في المملكة خلال هذه الأيام هو مؤشر إيجابي لوعي المجتمع. 

وقالت الدكتورة حوراء البيات، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن انخفاض الحالات في هذه الفترة أيضاً يرجع إلى قلة التجمعات داخل الأسر الصغيرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن لابد من مرور فترة أسبوعين لمعرفة مدى التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر من عدمه. 

وأوضحت "البيات" أن زيادة الحالات الحرجة والوفيات خلال هذه الفترة يرجع إلى أن الفيروس يستهدف فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والمصابين بأمراض السمنة أيضاً. 

ونصحت استشارية الأمراض المعدية، الجميع بالتوجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خاصة أن وزارة الصحة قد هيأت كل السبل للحصول عليه، مبينةً أن أخذ اللقاح يعمل على حدوث مناعة مجتمعية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقبالاً كبيراً على أخذ اللقاح وذلك بعد القرارات التي أصدرتها وزارة العمل والتي نصت على منع أي موظف من دخول أي منشأة قبل أن يأخذ اللقاح، أو أن يعمل مسحة كل أسبوع.

المملكة
كورونا
استشارية أمراض معدية
وعي المجتمع

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أحدث التعليقات

اسيرالاقدار
اوكسفورد اللي ذبحتوا العالم وينه ما اشوف اسمه
ابو الوليد
اذا الزواج له مدة محددة يصير زواج متعة
عبدالله
طيب
راعي البيضاء
الله يستر لا تقولي ابوك صحابي بعد والا انتي من الاوس والخزرج
عبد الله
المشكلة فرشة المكياج الذي عملت بها 1سم على وجهها في يدها وهو يقول اجدده واجدد ابوه والخوبة كما يقولون اهل الشمال

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