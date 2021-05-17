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بدء طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 28 من دوري المحترفين والكشف عن أسعارها

منذ 18 دقيقة
1436
بدء طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 28 من دوري المحترفين والكشف عن أسعارها

نواف السالم (صدى):
بدء طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد قرار السماح بحضور الجماهير للفئات المحددة مُسبقاً.

وجاءت أسعار تذاكر مباريات الدوري بحسب "الشرق الأوسط" كالتالي:

- مباراة الهلال والأهلي (الأقل 50 ريال - الأعلى 500 ريال)

- مباراة أبها والاتحاد ( الأقل 115 ريال - الأعلى 230 ريال)

- مباراة الشباب والعين (الأقل 10 ريالات - الأعلى 200 ريال)

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجه الاتحادات والأندية الرياضية والجهات المعنية في القطاع الرياضي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية.

ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع قرار السماح بحضور ما لا يزيد عن 40% من سعة هذه الملاعب أو المنشآت، لضمان تحقيق عودة آمنة ومشاهدة ممتعة للجمهور الرياضي.

دوري المحترفين
أسعار تذاكر

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله الفقير
الهلال يفاوض اللاعب من الموسم الماضي ولكن الحقيقة التي يجب ان تعرفها جماهير الزعيم ان ادارة ابن نافل لا تستطيع احضار لاعب بقيمة تاليسكا...
¥ ولد نجد ¥
القرد مزعجها
د محمد ماجد بخش
أتحسبون الذرة خالية .. أو منفردة .. كل ذرة هي مركز ثقل مغناطيسي .. ولا يوجد فراغ مغناطيسي بدون مجموع نووي .. والتصحيح قادم...
¥ ولد نجد ¥
ههههههه
د محمد ماجد بخش
عز الله طحت في حفرة دفع مهر من جديد وإضافة شروط وعلوم والعالم الله كيف بيكون وضعك

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