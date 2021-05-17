بدء طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 28 من دوري المحترفين والكشف عن أسعارها

نواف السالم (صدى):
بدء طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد قرار السماح بحضور الجماهير للفئات المحددة مُسبقاً.
وجاءت أسعار تذاكر مباريات الدوري بحسب "الشرق الأوسط" كالتالي:
- مباراة الهلال والأهلي (الأقل 50 ريال - الأعلى 500 ريال)
- مباراة أبها والاتحاد ( الأقل 115 ريال - الأعلى 230 ريال)
- مباراة الشباب والعين (الأقل 10 ريالات - الأعلى 200 ريال)
وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجه الاتحادات والأندية الرياضية والجهات المعنية في القطاع الرياضي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية.
ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع قرار السماح بحضور ما لا يزيد عن 40% من سعة هذه الملاعب أو المنشآت، لضمان تحقيق عودة آمنة ومشاهدة ممتعة للجمهور الرياضي.