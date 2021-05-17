نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. حماس المشجعين بعد قرار عودة الجماهير للملاعب

منذ ساعة
2108
بالفيديو.. حماس المشجعين بعد قرار عودة الجماهير للملاعب

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو حماس المشجعين بعد قرار وزارة الرياضة للسماح بعودة الجماهير للملاعب والصالات الرياضية.

وأعرب الجماهير في "فيديو" نشرته الوزارة عن حماسهم واشتياقهم للملاعب لتشجيع فريقهم الكروي المفضل.

وقال "مشجع": "روح الفريق ما يطلع إلا بالجمهور وتحس إنك يمكن أن تعطي الفريق شئ وهو تشجعيك ولازم أكون متواجد بجانبه".

فيما أضاف آخر: "حضور المباراة في الملعب يختلف عن مشاهدتها في التلفزيون ويعطي شغف وحماس للاعبي المباراة".

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن قواعد البروتوكول التي تسمح للجماهير بحضور المباريات داخل الملاعب والصالات الرياضية.

وزارة الرياضة
عودة الجماهير

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله الفقير
الهلال يفاوض اللاعب من الموسم الماضي ولكن الحقيقة التي يجب ان تعرفها جماهير الزعيم ان ادارة ابن نافل لا تستطيع احضار لاعب بقيمة تاليسكا...
¥ ولد نجد ¥
القرد مزعجها
د محمد ماجد بخش
أتحسبون الذرة خالية .. أو منفردة .. كل ذرة هي مركز ثقل مغناطيسي .. ولا يوجد فراغ مغناطيسي بدون مجموع نووي .. والتصحيح قادم...
¥ ولد نجد ¥
ههههههه
د محمد ماجد بخش
عز الله طحت في حفرة دفع مهر من جديد وإضافة شروط وعلوم والعالم الله كيف بيكون وضعك

أخر الأخبار

أحمد الشمراني : تاليسكا إضافة قوية للدوري وأتمنى الا تتكرر صفقة أحمد موسى
أحمد الشمراني : تاليسكا إضافة قوية للدوري وأتمنى الا تتكرر صفقة أحمد موسى
منذ 14 دقيقة 260
مهند عسيري يوقع لنادي الشباب لمدة موسم واحد
مهند عسيري يوقع لنادي الشباب لمدة موسم واحد
منذ 16 دقيقة 1342
محمد العنزي : أنا أثق أن الديون ستسدد والنصر سوف يسجل لاعبين
محمد العنزي : أنا أثق أن الديون ستسدد والنصر سوف يسجل لاعبين
منذ 17 دقيقة 229
بدء طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 28 من دوري المحترفين والكشف عن أسعارها
بدء طرح تذاكر مباريات الجولة الـ 28 من دوري المحترفين والكشف عن أسعارها
منذ 18 دقيقة 1426
بالفيديو.. عبدالله المنيع يتذكر دعاء الملك عبدالعزيز لطلاب المعهد
بالفيديو.. عبدالله المنيع يتذكر دعاء الملك عبدالعزيز لطلاب المعهد
منذ 22 دقيقة 1458
هذا مو وقت مزح مع البائعة
هذا مو وقت مزح مع البائعة
منذ 30 دقيقة 452
الله يخلف على العريس
الله يخلف على العريس
منذ 30 دقيقة 307
مهاجم رايق وهدف عالمي
مهاجم رايق وهدف عالمي
منذ 31 دقيقة 345
الصحة : 4 لقاحات فقط معتمدة في المملكة ضد كورونا
الصحة : 4 لقاحات فقط معتمدة في المملكة ضد كورونا
منذ 34 دقيقة 1822
بالصور.. مشاهد تعكس الطبيعة الخلابة للواجهة البحرية ضباء
بالصور.. مشاهد تعكس الطبيعة الخلابة للواجهة البحرية ضباء
منذ 44 دقيقة 1474