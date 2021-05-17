بالفيديو.. حماس المشجعين بعد قرار عودة الجماهير للملاعب

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو حماس المشجعين بعد قرار وزارة الرياضة للسماح بعودة الجماهير للملاعب والصالات الرياضية.
وأعرب الجماهير في "فيديو" نشرته الوزارة عن حماسهم واشتياقهم للملاعب لتشجيع فريقهم الكروي المفضل.
وقال "مشجع": "روح الفريق ما يطلع إلا بالجمهور وتحس إنك يمكن أن تعطي الفريق شئ وهو تشجعيك ولازم أكون متواجد بجانبه".
فيما أضاف آخر: "حضور المباراة في الملعب يختلف عن مشاهدتها في التلفزيون ويعطي شغف وحماس للاعبي المباراة".
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن قواعد البروتوكول التي تسمح للجماهير بحضور المباريات داخل الملاعب والصالات الرياضية.