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بالفيديو..القبض على 6 مواطنين ظهروا في فيديو يؤدون حركات استعراضية على شاحنة نقل بحائل

منذ 22 دقيقة
1496
بالفيديو..القبض على 6 مواطنين ظهروا في فيديو يؤدون حركات استعراضية على شاحنة نقل بحائل

حائل (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن القبض عليهم، وهم (6) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

Aaaa
ياصحيفة صدى الله يسامحكم. وصفتوا وسيم يوسف بالداعيه؟ وهو أنتن وأقذر من أن يوصف بهذا الوصف. منافق متلون وسم مدسوس في أوساطنا.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اذا شبعت تمردت
الملل
عجبت من شخص يشرب مايضره ويسبب له الامراض عجبت من شخص يعرف ان مكسبه حرام ويسال عنه يوم القيامه عجبت من شخص كيف يطعم...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله القلب القوي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اي

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