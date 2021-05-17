تجديد عقد دراكسلر مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
جدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عقد لاعب الوسط الالماني جوليان دراكسلر .
وأضاف النادي أن اللاعب القادم من فولفسبورج الألماني تم تجديد عقده لثلاثة مواسم، بحيث ينتهي العقد في آخر يونيو عام 2024.
واشار النادي إلى أن دراكسلر حقق عشرة ألقاب مع باريس، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات أعوام (2018 و2019 و2020) كما توج بلقب كأس فرنسا ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020.
كما حقق كأس الرابطة الفرنسية ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020 كما توج بلقب كأس السوبر الفرنسي مرة واحدة عام 2020، وأيضا شارك في 56 مباراة دولية وسجل سبعة أهداف لمنتخب بلاده.