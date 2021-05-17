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تجديد عقد دراكسلر مع باريس سان جيرمان

منذ 17 دقيقة
1305
تجديد عقد دراكسلر مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
جدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عقد لاعب الوسط الالماني جوليان دراكسلر .

وأضاف النادي أن اللاعب القادم من فولفسبورج الألماني تم تجديد عقده لثلاثة مواسم، بحيث ينتهي العقد في آخر يونيو عام 2024.

واشار النادي إلى أن دراكسلر حقق عشرة ألقاب مع باريس، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات أعوام (2018 و2019 و2020) كما توج بلقب كأس فرنسا ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020.

كما حقق كأس الرابطة الفرنسية ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020 كما توج بلقب كأس السوبر الفرنسي مرة واحدة عام 2020، وأيضا شارك في 56 مباراة دولية وسجل سبعة أهداف لمنتخب بلاده.

نادي باريس سان جيرمان
جوليان دراكسلر

التعليقات

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أحدث التعليقات

Aaaa
ياصحيفة صدى الله يسامحكم. وصفتوا وسيم يوسف بالداعيه؟ وهو أنتن وأقذر من أن يوصف بهذا الوصف. منافق متلون وسم مدسوس في أوساطنا.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اذا شبعت تمردت
الملل
عجبت من شخص يشرب مايضره ويسبب له الامراض عجبت من شخص يعرف ان مكسبه حرام ويسال عنه يوم القيامه عجبت من شخص كيف يطعم...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله القلب القوي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اي

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