بالصور.. الهلال يتأهب لـ لقاء الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
أدى الهلال مساء اليوم الاثنين مرانه استعدادًا لمواجهة ضيفه الأهلي خلال الأربعاء المقبل.
وركز مدير الجهاز الفني خوسية مورايس في المران على الجوانب الفنية، كما طبق مورايس" عددًا من الجمل التكنيكية عبر مناورة فرضها على كامل مساحة اللعب.
وشارك الثنائي عبدالله عطيف وفواز الطريس في التدريبات وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.
كما منعت آلام الظهر ياسر الشهراني من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث أجرى مرانًا بدنيًا ولياقيًا.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
ويختتم الفريق مساء يوم الغد تحضيراته الميدانية لمواجهة الأهلي؛ وذلك في مقر النادي.