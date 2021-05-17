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الهيئة الملكية تعلن رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططين بغرب الرياض

منذ 46 دقيقة
1520
الهيئة الملكية تعلن رفع الإيقاف المؤقت عن أجزاء من مخططين بغرب الرياض

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، عن رفع الايقاف المؤقت عن أجزاء من مخططي (2351/6 و 2351/7) بحي لبن غرب الرياض، والسماح بالتصرف بها.

وأضافت أن ذلك جاء بعد الانتهاء من دراسة المنطقة وتقييمها عمرانيًا بهدف رفع مستوى الخدمات والمرافق بها، كما أن ذلك يأتي استمرارًا لدعمها أعمال التطوير بمدينة الرياض بما يواكب مستهدفاتها الاستراتيجية.

وأكدت الهيئة استعدادها لاستقبال استفسارات المستفيدين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات، وذلك بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 8001240800 الذي يعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

الرياض
الهيئة الملكية

التعليقات

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أحدث التعليقات

Aaaa
ياصحيفة صدى الله يسامحكم. وصفتوا وسيم يوسف بالداعيه؟ وهو أنتن وأقذر من أن يوصف بهذا الوصف. منافق متلون وسم مدسوس في أوساطنا.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اذا شبعت تمردت
الملل
عجبت من شخص يشرب مايضره ويسبب له الامراض عجبت من شخص يعرف ان مكسبه حرام ويسال عنه يوم القيامه عجبت من شخص كيف يطعم...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله القلب القوي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اي

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