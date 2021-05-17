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الصرامي يوجه رسالة لـ "النصر" وجماهيره بعد التعاقد مع "تاليسكا"

منذ 57 دقيقة
2229
الصرامي يوجه رسالة لـ "النصر" وجماهيره بعد التعاقد مع "تاليسكا"

ماجد محمد (صدى):
وجه المتحدث الإعلامي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، رسالة لنادي النصر وجماهيره، بشأن البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تعاقد معه النصر مؤخرًا.

وذكر أن التوقيع مع المحترف الأجنبي والمحلي متاح لكل ناد، لكن نجاح المحترف تحدده عدة عوامل أولها توفيق الله، لذلك شدد على أن يستقبل النصر صفقاته بهدوء شديد ودون استفزاز المنافسين.

وتابع :"لا تضغطوا على الإدارة بكثرة المطالب و لا تجعلوا كل لاعب قادم أنه الأفضل، فكرة القدم لعبة جماعية".

الجدير بالذكر أن النصر تعاقد مع النجم البرازيلي بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

نادي النصر
سعود الصرامي
تاليسكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

Aaaa
ياصحيفة صدى الله يسامحكم. وصفتوا وسيم يوسف بالداعيه؟ وهو أنتن وأقذر من أن يوصف بهذا الوصف. منافق متلون وسم مدسوس في أوساطنا.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اذا شبعت تمردت
الملل
عجبت من شخص يشرب مايضره ويسبب له الامراض عجبت من شخص يعرف ان مكسبه حرام ويسال عنه يوم القيامه عجبت من شخص كيف يطعم...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله القلب القوي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اي

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