الصرامي يوجه رسالة لـ "النصر" وجماهيره بعد التعاقد مع "تاليسكا"

ماجد محمد (صدى):
وجه المتحدث الإعلامي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، رسالة لنادي النصر وجماهيره، بشأن البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي تعاقد معه النصر مؤخرًا.
وذكر أن التوقيع مع المحترف الأجنبي والمحلي متاح لكل ناد، لكن نجاح المحترف تحدده عدة عوامل أولها توفيق الله، لذلك شدد على أن يستقبل النصر صفقاته بهدوء شديد ودون استفزاز المنافسين.
وتابع :"لا تضغطوا على الإدارة بكثرة المطالب و لا تجعلوا كل لاعب قادم أنه الأفضل، فكرة القدم لعبة جماعية".
الجدير بالذكر أن النصر تعاقد مع النجم البرازيلي بعقد يمتد لـ 3 سنوات.