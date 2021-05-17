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النيابة العامة تحذر من تقديم اقرار كاذب عن الحيازة النقدية

منذ ساعة
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النيابة العامة تحذر من تقديم اقرار كاذب عن الحيازة النقدية

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة أن عدم المبادرة إلى تقديم اقرار للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (60.000) ريال فأكثر، يعد سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.

وأكدت "النيابة" أنه يجب على كل شخص قادم إلى المملكة أو يغادرها تقديم اقرار إذا كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى.

ففي حالة كانت تبلغ قيمتها أو تفوق عن (90.000) ستين ألف ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، أن يقدم إقرارًا بذلك الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

كما تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (۷۲) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية.

ويتضمن ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقا للفقرة السابقة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقا لهذه المادة.

النيابة العامة
غسيل الأموال

التعليقات

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أحدث التعليقات

Aaaa
ياصحيفة صدى الله يسامحكم. وصفتوا وسيم يوسف بالداعيه؟ وهو أنتن وأقذر من أن يوصف بهذا الوصف. منافق متلون وسم مدسوس في أوساطنا.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اذا شبعت تمردت
الملل
عجبت من شخص يشرب مايضره ويسبب له الامراض عجبت من شخص يعرف ان مكسبه حرام ويسال عنه يوم القيامه عجبت من شخص كيف يطعم...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله القلب القوي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اي

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