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وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر باريس نيابة عن ولي العهد

منذ ساعة
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وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر باريس نيابة عن ولي العهد

الرياض (صدى):
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس يومي 17 و 18 مايو الجاري، وذلك بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، بالإضافة إلى الوفد السعودي الذي ضم عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية.

وأكد سمو وزير الخارجية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون جمهورية السودان، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في جمهورية السودان الشقيقة ودعم المملكة لكافة القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو مزيداً من التقدم والازدهار والنماء.

وامتداداً للدعم السابق المقدم من المملكة لجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت المملكة خلال مؤتمر باريس لدعم السودان عن قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابيّ الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

كما نقل سموه تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك، والشعب السوداني الشقيق بمناسبة نجاح أعمال مؤتمر باريس ونتائجه المثمرة نحو مستقبل أفضل للسودان وشعبها الشقيق.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
مؤتمر باريس
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

Aaaa
ياصحيفة صدى الله يسامحكم. وصفتوا وسيم يوسف بالداعيه؟ وهو أنتن وأقذر من أن يوصف بهذا الوصف. منافق متلون وسم مدسوس في أوساطنا.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اذا شبعت تمردت
الملل
عجبت من شخص يشرب مايضره ويسبب له الامراض عجبت من شخص يعرف ان مكسبه حرام ويسال عنه يوم القيامه عجبت من شخص كيف يطعم...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله القلب القوي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اي

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