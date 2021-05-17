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صحة القنفذة تنعى الدكتور ابو عقلة بعد وفاته بحادث مروري

منذ 26 دقيقة
1789
صحة القنفذة تنعى الدكتور ابو عقلة بعد وفاته بحادث مروري

مازن القرني (صدى):
نعت صحة القنفذة الدكتور مصعب أبو عقله في بيان اصدرته اليوم وكان فيه:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة زميلنا الدكتور مصعب أبو عقله دفع الله أثر حادث مروري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يدخله فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان"

حيث وقع الحادث المروري في الثاني والعشرين من رمضـان للعام ١٤٤٢هـ بمركز ناوان، نقل على اثره لمستشفى المظيلف العام، ومن ثم نقل لمستشفى النور بمكة المكرمة والذي انتقل الى رحمة الله فيه في الخامس من شوال ١٤٤٢هـ.

والجدير بالذكر أن الدكتور ابو عقلة هو احد منسوبي مستشفى نمرة العام بمحافظة العرضيات ويعمل أخصائي باطنية، حيث تحدث زملاءه بمستشفى نمرة عن تميزه في عمله وحسن خُلُقه وطيبة نفسه، و أضافوا ان الكثير من المواطنين الذين اشرف ابو عقلة على علاجهم حزنوا على خبر وفاته، سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اسرة صدى تتقدم بالتعزية لذوي الفقيد ابو عقلة سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

حادث مروري
دكتور مصعب أبو عقله

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127903
منذ 18 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10300
منذ 56 ثانية
لو يعاملوه معاملة شهداء الواجب وينصفوا إخلاصه وعمله في الوزارة يكون سعي مشكور لهم .. هذا لم يمت بكورونا لكنه مات وهو يذود عن أهلنا ويمنع تضررهم بها .. هل من مستجيب لهذا الطلب وقادر عليه .. أم سيمضي جهده إلى خطاب شكر لذويه

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