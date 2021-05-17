رئيس البوسنة يحرج "نتنياهو": لا ندعم قتل الأبرياء

تل أبيب (صدى):
أحرج رئيس دولة البوسنة والهرسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ما زعمه الأخير عن دعم "البوسنة" له في الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة.
ونشر "نتنياهو" أعلام بعض الدول ومن ضمنهم علم البوسنة والهرسك مقدمًا الشكر لهم على مساندته في حربهم على غزة
ورد رئيس البوسنة "جعفر وفيتش" على تغريدة "نتيناهو" لينفي أي دعم مقدم له، قائلاً: "البوسنة والهرسك لا تدعم ولا يمكنها أن تدعم قتل المدنيين الأبرياء في غزة على يد القوات العسكرية الإسرائيلية".
وأضاف: "إنني أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى وقف الهجمات غير المتكافئة على غزة والإسهام في إحلال السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".