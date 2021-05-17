نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. صاحب مقهى يكشف سعر الشيشة بعد إعادة تقديمها في المقاهي

منذ 45 دقيقة
2353
2
بالفيديو .. صاحب مقهى يكشف سعر الشيشة بعد إعادة تقديمها في المقاهي

جازان (صدى):
أكد أحد ملاك المقاهي بمحافظة صبيا، محمد السباعي، أن سعر الشيشة في المقاهي ارتفع، حيث وصل سعر المعسل 40 ريال.

وأضاف، خلال حديثه في قناة الإخبارية، أنه تم إضافة قيمة الضريبة المضافة بنسبة 15% لسعر الشيشة، لافتا إلى أنه اتبع الاشتراطات التي حددتها الجهات المعنية لمنع تفشي كورونا.

ولفت إلى أنه حصن العاملين معه، فضلا عن تطبيق التباعد الاجتماعي، وتخصص عدد محدد للعملاء الذين يتم استقبالهم بالمقهى، وعدم السماح باستخدام الشيشة لأكثر من فرد، فضلا عن تعقيمها قبل تقديمها للزبائن.

يذكر أن بروتوكولات عمل المقاهي تتضمن تحصين العاملين ضد فيروس كورونا الجديد، وتقديم الخدمة في الهواء الطلق.

محافظة صبيا
الشيشة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127903
منذ 14 دقيقة
استدخلها في طيـ.....ك ، فرحان فيها وفي سعرهااا ..!!؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10300
منذ 8 دقائق
من خدمة العملاء إلى خدمة الموتى بسبب سرطان الحنجرة ب٤٠ ريال تقتل صحتك على مهل وبإتقان .. خبر سعيد يقول .. خبر جميل جدا .. أن يلحق المعسلون يعني بركب الهلاك المحقق.

ليتني وزير صحة معاون كنت أعدمت الشيشة في محرقة جماعية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أحلى ما أعجبني في البحرين "المتاي" قبل ٤٠ سنة في رحلة علمية
د محمد ماجد بخش
لو يعاملوه معاملة شهداء الواجب وينصفوا إخلاصه وعمله في الوزارة يكون سعي مشكور لهم .. هذا لم يمت بكورونا لكنه مات وهو يذود عن...
د محمد ماجد بخش
لو أن بغلة عثرت في العراق.. هذه غزة جنبك في ريحك يا رييس قرار عربي بحماية أهل غزة يخولك تحميها
د محمد ماجد بخش
من خدمة العملاء إلى خدمة الموتى بسبب سرطان الحنجرة ب٤٠ ريال تقتل صحتك على مهل وبإتقان .. خبر سعيد يقول .. خبر جميل جدا...
د محمد ماجد بخش
انفعال سيء .. يدلل على انهزامية داخلية.. وتشبث بالفكرة.. وضعه عصبي جنوني هذا السياسي الذي سار على نهج فرعون: لا أريكم إلا ما أرى

أخر الأخبار

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر باريس نيابة عن ولي العهد
وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر باريس نيابة عن ولي العهد
منذ دقيقة 1070
حقيقة احتواء لقاح كورونا على شرائح معدنية تلتصق بالمغناطيس
حقيقة احتواء لقاح كورونا على شرائح معدنية تلتصق بالمغناطيس
منذ 6 دقائق 1240
"هورفات" يكشف سبب تفوق النصر على الهلال وقت توليه القيادة
"هورفات" يكشف سبب تفوق النصر على الهلال وقت توليه القيادة
منذ 9 دقائق 1232
صحة القنفذة تنعى الدكتور ابو عقلة بعد وفاته بحادث مروري
صحة القنفذة تنعى الدكتور ابو عقلة بعد وفاته بحادث مروري
منذ 26 دقيقة 1765
رئيس البوسنة يحرج "نتنياهو": لا ندعم قتل الأبرياء
رئيس البوسنة يحرج "نتنياهو": لا ندعم قتل الأبرياء
منذ 31 دقيقة 1443
شاهد .. مشاجرة ومضاربة بالأيدي بين سياسيين في برنامج تلفزيوني
شاهد .. مشاجرة ومضاربة بالأيدي بين سياسيين في برنامج تلفزيوني
منذ 36 دقيقة 305
بالفيديو .. صاحب مقهى يكشف سعر الشيشة بعد إعادة تقديمها في المقاهي
بالفيديو .. صاحب مقهى يكشف سعر الشيشة بعد إعادة تقديمها في المقاهي
منذ 45 دقيقة 2353
يا فرحتها في العيد
يا فرحتها في العيد
منذ 45 دقيقة 348
الصيد بطريقة بدائية
الصيد بطريقة بدائية
منذ 45 دقيقة 367
ابعدي عن الشر
ابعدي عن الشر
منذ 46 دقيقة 381