بالفيديو.. "الزعاق": بعد 35 يوم ستشهد المملكة أطول نهار

الرياض (صدى):
كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن بعد 35 يومًا تقريبًا ستشهد المملكة أطول نهار وأقصر ليالي السنة على الإطلاق.
وقال "الزعاق" خلال برنامجه على قناة "العربية": "بعد خمس وثلاثين يومًا تقريبًا سنعيش أطول نهر وأقصر ليالي السنة على الإطلاق ، فمازال النهار يأخذ من الليل".
وأضاف: "الشمس تعامدت على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية بطريقها لمدار السرطان".
وتابع: "مدار السرطان يعني أطول نهر السنة ومدار الجدي أطول ليالي السنة أما خط الاستواء فيعني تساوي الليل مع النهار هذا على المناطق الشمالية أما الجنوبية فعكس ذلك".