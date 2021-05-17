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بالفيديو.. "الزعاق": بعد 35 يوم ستشهد المملكة أطول نهار

منذ ساعة
1739
بالفيديو.. "الزعاق": بعد 35 يوم ستشهد المملكة أطول نهار

الرياض (صدى):
كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن بعد 35 يومًا تقريبًا ستشهد المملكة أطول نهار وأقصر ليالي السنة على الإطلاق.

وقال "الزعاق" خلال برنامجه على قناة "العربية": "بعد خمس وثلاثين يومًا تقريبًا سنعيش أطول نهر وأقصر ليالي السنة على الإطلاق ، فمازال النهار يأخذ من الليل".

وأضاف: "الشمس تعامدت على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية بطريقها لمدار السرطان".

وتابع: "مدار السرطان يعني أطول نهر السنة ومدار الجدي أطول ليالي السنة أما خط الاستواء فيعني تساوي الليل مع النهار هذا على المناطق الشمالية أما الجنوبية فعكس ذلك".

خالد الزعاق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127896
منذ 8 دقائق
يسلم بؤؤؤك يا دكتور ..

.. معلومات طيبه ياالحبيب ..

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