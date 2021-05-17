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الملحقية الثقافية في لندن تحذر مبتعثيها من طرق احتيالية تستهدف حساباتهم البنكية

منذ 7 دقائق
1171
الملحقية الثقافية في لندن تحذر مبتعثيها من طرق احتيالية تستهدف حساباتهم البنكية

الرياض (صدى):
حذرت الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين من بعض الطرق الإحتيالية التي تستهدف الحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة.

ودعت الملحقية مبتعثيها إلى المحافظة على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم افشاؤها إلى جهات الإتصال مهما كانت طريقة المتصل وأسبابه.

وشددت على المبتعثين بعدم الإستجابة إلى تحويل الأموال من حسابهم إلى حساب آخر أو إفشاء الأرقام السرية لحسابهم البنكي مهما كان السبب، مضيفة أن البنوك لن تطلب منهم على الإطلاق البوح بمعلوماتهم البنكية، ولن تطلب منهم بأن تحول أموالهم إلى حساب آخر.

ودعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بالحفاظ على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم الاستجابة لأي مكالمات أو رسائل مشبوهة.

لندن
الملحقية الثقافية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تمام التمام ،،، .. بس فنجالك ما بغيته لأنه ماهو فنجال قهوه ، كوب بلاستك مسرطن .. انصحكي باالإبتعاد عنه 100 متر ,,
ابو محمد 😎 ✍️
تسلم تسلم يا دكتور الزعاق ياالعزيز الفاضل .. .. شرح وافي وكافي ، لاهنت يا دكتور بارك الله فيك ، وزادك الله علماً نافعاً...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
اللهو البرى
من أجمل الاسامي اسم ليلى. فكلمة ليلى.. حسب فهمي ليلى أن إذا الليل ليل.. بكسر اللام وتشديد اليا وفتحه..وتشديد اللام الأخير.. على.وزن كلمة تخيل...
اللهو البرى
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