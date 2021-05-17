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بالصور.. رحالة سعودي يطوف البلدان على دراجة نارية

منذ 29 دقيقة
1564
بالصور.. رحالة سعودي يطوف البلدان على دراجة نارية

عادل الحربي (صدى):
وثقت بعض الصور البلاد التي زارها الرحالة السعودي المهندس مشعل السديري على دراجته النارية والتي تعرف من خلال هذه الرحلات على العديد من العادات والتقاليد الخاصة بهذه البلدان.

وقام"السديري" بتوثيق رحلاته التي يبلغ عددها 60 دولة في كتاب "صور من رحلاتي"، حيث يحتوي على جميع الصور التي التقطها أثناء هذه الرحلات.

وقال الرحالة السعودي لـ "العربية. نت": "فكرتي تراودني منذ سنوات، فأنا أجمع ثلاث هوايات وهي الرحلات وركوب الدراجة النارية والتصوير السينمائي أو الفوتوغرافي".

وتابع حديثه عن رحلاته: "بدأت رحلاتي منذ عام 2012 وزرتُ خلالها أكثر من 60 دولة في مختلف قارات العالم، حتى وصلتُ إلى قارة أنتاركتيكا ومن ثم إلى القطب الشمالي على كاسحة الجليد والدراجة الجليدية في رحلة إلى شمال أوروبا وفنلندا".

كما أكد "السديري" أن الدراجة النارية تمثل له أهمية كبيرة لكنه يجد صعوبة كبيرة في شحنها لذا يعمل على استئجار دراجة نارية في كل مكان يصل إليه.

وعن أصعب الطرق التي واجهته، أوضح أنها جبال الهيمالايا كانت وعرة ومغطاة بالثلوج وأجزاء منها طينية وتكثر الانزلاقات الطينية والجليدية على الطريق مما جعل الطريق صعبًا مليئًا بالمخاطر.

كما ذكر أنه لم يتعرض لأي حادث كبير خلال رحلاته، وكانت معظمها حوداث سقوط على سرعات بسيطة بسبب رداءة الطريق.

 

 

رحالة سعودي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تمام التمام ،،، .. بس فنجالك ما بغيته لأنه ماهو فنجال قهوه ، كوب بلاستك مسرطن .. انصحكي باالإبتعاد عنه 100 متر ,,
ابو محمد 😎 ✍️
تسلم تسلم يا دكتور الزعاق ياالعزيز الفاضل .. .. شرح وافي وكافي ، لاهنت يا دكتور بارك الله فيك ، وزادك الله علماً نافعاً...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
اللهو البرى
من أجمل الاسامي اسم ليلى. فكلمة ليلى.. حسب فهمي ليلى أن إذا الليل ليل.. بكسر اللام وتشديد اليا وفتحه..وتشديد اللام الأخير.. على.وزن كلمة تخيل...
اللهو البرى
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