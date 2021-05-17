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بالفيديو .. حفل معايدة إلكتروني بقرية القرفي في جازان

منذ ساعة
1640
بالفيديو .. حفل معايدة إلكتروني بقرية القرفي في جازان

جازان (صدى):
نظم أهالي قرية القرفي في جازان حفل معايدة إلكتروني، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتضمن الحفل، وفقا لـ"الإخبارية"، العديد من الفعاليات والفقرات المسجلة والمباشرة والسحب على عدد من الجوائز التي رصدها أبناء القرية في المسابقات.

وذكر أحد أبناء القرية، على الحربي، أن الحفل تم تنظيمه بعد التنسيق مع شيخ القرية، لافتا إلى أن الحفل شهد مشاركة الكثير من سكان القرية.

وأكد أنهم يعتزمون تنفيذ مثل هذا الحفل الإلكتروني في العام المقبل، خاصة وأنه حظي بإعجاب الأهالي، كما شهدت مشاركة المتواجدين خارج القرية بها ليصل إجمالي المشاركين في الحفل أكثر من ألف شخص.

جازان
قرية القرفي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تمام التمام ،،، .. بس فنجالك ما بغيته لأنه ماهو فنجال قهوه ، كوب بلاستك مسرطن .. انصحكي باالإبتعاد عنه 100 متر ,,
ابو محمد 😎 ✍️
تسلم تسلم يا دكتور الزعاق ياالعزيز الفاضل .. .. شرح وافي وكافي ، لاهنت يا دكتور بارك الله فيك ، وزادك الله علماً نافعاً...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
اللهو البرى
من أجمل الاسامي اسم ليلى. فكلمة ليلى.. حسب فهمي ليلى أن إذا الليل ليل.. بكسر اللام وتشديد اليا وفتحه..وتشديد اللام الأخير.. على.وزن كلمة تخيل...
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