نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة غد "الثلاثاء" في المملكة

منذ 8 دقائق
1182
حالة الطقس المتوقعة غد "الثلاثاء" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيًّا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، مع تكون سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وذكر أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شماليَّة غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج، موضحًا درجات الحرارة المتوقعة غدًا على الرابط : أضغط هنا

هنا

الطقس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
مصيرة في محكمة الفيفا نعوذ بالله من سوء المنقلب
ابو علي
والله من الفضاوه
زعيم اااسيا
النادي الاصيفر فقير البطولات وفقير الخبرات يركض خلف الهلال ويؤمن بكفاءته واختيار الاعيبه ويدفع فوق عرض الهلال بمبالغ خياليه وفالاخير صفر بطولات وشكاوي ومنع...
عبدالله
لو تعد السيارات ما تتعدى ميه او ميه وخمسين. ولو في كل سيارة ٣ أشخاص، اذا عندك من ٣٠٠ الى ٥٠٠ شخص تقريبا وهذا...
رااايق
لا توجد أسباب كل فريق يجتهد يأخذ نصيبه في المستطيل الأخضر *** أو زي ما نقول يوم لك ويوم عليك ** وأذا دامت لك...

أخر الأخبار

بالفيديو .. رحلة الملك عبدالعزيز ورجاله لاسترداد الرياض قبل 123 عاما
بالفيديو .. رحلة الملك عبدالعزيز ورجاله لاسترداد الرياض قبل 123 عاما
منذ دقيقتين 1049
تعامل امرأة مع زوجها الخائن
تعامل امرأة مع زوجها الخائن
منذ 6 دقائق 215
اغرب مضاربة عند اشارة مرورية
اغرب مضاربة عند اشارة مرورية
منذ 6 دقائق 178
حفل يتحول الى كارثة
حفل يتحول الى كارثة
منذ 7 دقائق 169
حالة الطقس المتوقعة غد "الثلاثاء" في المملكة
حالة الطقس المتوقعة غد "الثلاثاء" في المملكة
منذ 8 دقائق 1182
رسالة مؤثرة لـ "معلمة" توفت بسبب إصابتها بكورونا
رسالة مؤثرة لـ "معلمة" توفت بسبب إصابتها بكورونا
منذ 10 دقائق 1400
بالفيديو ..رامز جلال يمازح غادة عادل في كواليس "أحمد نوتردام"
بالفيديو ..رامز جلال يمازح غادة عادل في كواليس "أحمد نوتردام"
منذ 30 دقيقة 344
طرق لالتقاط صورة سيلفي بـ "الآيفون" دون لمس الشاشة
طرق لالتقاط صورة سيلفي بـ "الآيفون" دون لمس الشاشة
منذ 35 دقيقة 1433
تفاصيل جديدة بقضية المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها
تفاصيل جديدة بقضية المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها
منذ ساعة 648
العريس اخذه الحماس بزيادة
العريس اخذه الحماس بزيادة
منذ ساعة 486