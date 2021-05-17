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بالفيديو .. رحلة الملك عبدالعزيز ورجاله لاسترداد الرياض قبل 123 عاما

منذ ساعة
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بالفيديو .. رحلة الملك عبدالعزيز ورجاله لاسترداد الرياض قبل 123 عاما

الرياض (صدى):
سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على رحلة استرداد الملك عبدالعزيز للرياض قبل 123 عاما.

ولفتت إلى أن الملك عبدالعزيز ورجاله خرجوا من الكويت في ربيع الثاني عام 1319هـ متجهين إلى الأحساء، وفي رجب اتجه الملك عبدالعزيز إلى "حرض" ومنها إلى "يبرين"، ثم وصل في شهر شعبان إلى رمال "الجافورة" وأقام فيها متخفيًا 50 يومًا.

وأضافت أن الملك عبدالعزيز خرج في شهر رمضان وورد ماء "الزرنوقة" ثم مر على آبار "ويسة"، واتجه جنوباً نحو آبار "حرض"، ووصل في ليلة العيد إلى ماء "أبو جفان".

ولفتت إلى أنه في 4 شوال وصل إلى ضلع "الشقيب" ثم انطلق برجاله إلى الرياض، وفتح باب المصمك، وقتل أمير الرياض حينها عجلان بن محمد العجلان، ليسترد بذلك الرياض في 5 شوال.

الملك عبدالعزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تمام التمام ،،، .. بس فنجالك ما بغيته لأنه ماهو فنجال قهوه ، كوب بلاستك مسرطن .. انصحكي باالإبتعاد عنه 100 متر ,,
ابو محمد 😎 ✍️
تسلم تسلم يا دكتور الزعاق ياالعزيز الفاضل .. .. شرح وافي وكافي ، لاهنت يا دكتور بارك الله فيك ، وزادك الله علماً نافعاً...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. اللهم آمين ..
اللهو البرى
من أجمل الاسامي اسم ليلى. فكلمة ليلى.. حسب فهمي ليلى أن إذا الليل ليل.. بكسر اللام وتشديد اليا وفتحه..وتشديد اللام الأخير.. على.وزن كلمة تخيل...
اللهو البرى
من أجمل الاسامي اسم ليلى. فكلمة ليلى.. حسب فهمي ليلى أن إذا الليل ليل.. بكسر اللام وتشديد اليا وفتحه..وتشديد اللام الأخير.. على.وزن كلمة تخيل...

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