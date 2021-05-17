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طرق لالتقاط صورة سيلفي بـ "الآيفون" دون لمس الشاشة

منذ 35 دقيقة
1433
طرق لالتقاط صورة سيلفي بـ "الآيفون" دون لمس الشاشة

أميرة خالد (صدى):
يشعر البعض بصعوبة أثناء التقاط صورة سيلفي بهاتف "الآيفون"أثناء حمله وهو الأمر الذي قد يسبب مشكلة في ثبات الصورة، لذا توجد عدة طرق أخرى يمكن اللجوء إليها لالتقاط الصورة دون لمس الشاشة.

وتتضمن هذه الطرق الضغط على زر رفع الصوت أو خفض مستوى الصوت لتوجيه شاشة الكاميرا، والذي قد يكون خيارًا أفضل من النقر على الشاشة.

ويمكن أيضًا التقاط الصورة من خلال "المساعد الصوتي" على الهاتف والانتقال إلى المعرض والبحث عن كلمة "Say Cheese"، واضغط على الاختصار لفتحه ثم اضغط على زر إضافة اختصار ثم الضغط على "موافق".

صورة سيلفي
الآيفون

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