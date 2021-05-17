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الكشف عن وجهة المدرب البرازيلي كاريلي القادمة

منذ ساعة
2017
الكشف عن وجهة المدرب البرازيلي كاريلي القادمة

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر أنه تم طرح اسم فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد لخلافة المدرب فاجنر مانشيني وتولي المسؤولية الفنية لنادي كورينثيانز البرازيلي في الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر أنه تم طرح اسم ريناتو جاوتشو؛ المدير الفني السابق لجريميو البرازيلي، للعمل في كورينثيانز، لكن ما يرجح كفة كاريلي عنه، أن الأول أعلن أنه يرغب في الحصول على بعض الراحة وقضاء الوقت مع أسرته، بعدما رحل عن جريميو في الشهر الماضي، بحسب موقع جول.

كان كاريلي قد بدأ مهمته التدريبية كمساعد في كورينثيانز، قبل أن يتولى المسؤولية الفنية الكاملة للفريق في يناير 2017، ورحل المدرب البرازيلي لمدة ثمانية شهرًا عن كورينثيانز، ليعمل بالوحدة قبل أن يعود له من جديد في يناير 2019.

يذكر أن كاريلي ينتهي عقده مع العميد بنهاية الموسم الجاري، وتؤكد كافة التقارير أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي لا ترغب في تجديد عقده.

الاتحاد
كاريلي

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أبو عبدالله الحربي
ابو محمد🖒
العالمي
اعوذ يالله من الفراج هذا يفتن على الرجال حتى وهو ميت يبي العنزي يتكلم عليه الخبيث خبيث يا خوي استحي على خشتك وخلك من...
أبو عبدالله الحربي
تراب السعودية سياحة واستجمام فلوسنا عندنا في زمن قوة المآل وبفضلة القدير سبحانه جعل العقيدة والاقتصاد والأمان 🕋🇸🇦🙏
فبصل
ح يربطها الخال بالعكس
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** الأخبار صراحة أغلبها تجيب الهم و الحزن والضيقه في الصدر *** خاصة أخبار فلسطين * ولازم نعرف...

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