نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سناب شات يطلق خاصية جديدة في أسواق الشرق الأوسط

منذ ساعة
1787
سناب شات يطلق خاصية جديدة في أسواق الشرق الأوسط

وكالات (صدى):
كشفت شركة "سناب أي إن سي" العالمية المتخصصة في إدارة برنامج سناب شات، إنها أطلقت منصة ترفيهية جديدة خاصة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتيح منصة "سبوت لايت" الترفيهية الجديدة للمستخدمين فرصة لمشاهدة القصص التي نشرها المستخدمين الاخرين بشكل أكبر وفي نطاق أوسع.

وأوضحت الشركة العالمية ، إن متوسط عدد الصور والقصص التي يبتكرها المستخدمون يومياً يزيد عن 5 مليارات، حيث تأتي منصة سبوت لايت لتتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم والوصول إلى جمهور أوسع بطريقة جديدة كلياً، مبينة أن منصة"سبوت لايت" تعرض أبرز اللقطات والقصص التي تم نشرها على تطبيقها في مكان واحد، على أن تجمع مع مرور الوقت القصص واللقطات المخصصة حسب تفضيلات كل مستخدم.

وأضافت الشركة العالمية، إن برنامج مكافآت سناب سيتوفر أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى الاحتفاء بمشاركات المستخدمين ومكافئتهم عبر منح المبتكرين فرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات شهرياً.

سناب شات
خاصية جديدة
أسواق الشرق الأوسط

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ابو محمد🖒
العالمي
اعوذ يالله من الفراج هذا يفتن على الرجال حتى وهو ميت يبي العنزي يتكلم عليه الخبيث خبيث يا خوي استحي على خشتك وخلك من...
أبو عبدالله الحربي
تراب السعودية سياحة واستجمام فلوسنا عندنا في زمن قوة المآل وبفضلة القدير سبحانه جعل العقيدة والاقتصاد والأمان 🕋🇸🇦🙏
فبصل
ح يربطها الخال بالعكس
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** الأخبار صراحة أغلبها تجيب الهم و الحزن والضيقه في الصدر *** خاصة أخبار فلسطين * ولازم نعرف...

أخر الأخبار

تحديد موعد مباراة نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي
تحديد موعد مباراة نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي
منذ 12 دقيقة 1284
بالفيديو.. حكم إخراج الزكاة عن الصغار إذا كانت لديهم حسابات توفير شخصية
بالفيديو.. حكم إخراج الزكاة عن الصغار إذا كانت لديهم حسابات توفير شخصية
منذ 22 دقيقة 1493
تير شتيغن يغيب عن كأس أوروبا 2020
تير شتيغن يغيب عن كأس أوروبا 2020
منذ 27 دقيقة 1520
لقطات مرعبة بعد احتراق محرك طائرة وسط السماء
لقطات مرعبة بعد احتراق محرك طائرة وسط السماء
منذ 46 دقيقة 436
امرأة تنجو من موت محقق
امرأة تنجو من موت محقق
منذ 47 دقيقة 385
راح السباق عليه
راح السباق عليه
منذ 48 دقيقة 300
من له حيله فليحتال
من له حيله فليحتال
منذ 49 دقيقة 335
الشؤون الإسلامية تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 13 مسجداً
الشؤون الإسلامية تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 13 مسجداً
منذ 52 دقيقة 1517
كواليس محاولة استدراج القذافي للفنان عادل إمام لاغتياله
كواليس محاولة استدراج القذافي للفنان عادل إمام لاغتياله
منذ 57 دقيقة 1005
"الصحة": تسجيل 886 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": تسجيل 886 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1883