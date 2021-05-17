سناب شات يطلق خاصية جديدة في أسواق الشرق الأوسط

وكالات (صدى):
كشفت شركة "سناب أي إن سي" العالمية المتخصصة في إدارة برنامج سناب شات، إنها أطلقت منصة ترفيهية جديدة خاصة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتيح منصة "سبوت لايت" الترفيهية الجديدة للمستخدمين فرصة لمشاهدة القصص التي نشرها المستخدمين الاخرين بشكل أكبر وفي نطاق أوسع.
وأوضحت الشركة العالمية ، إن متوسط عدد الصور والقصص التي يبتكرها المستخدمون يومياً يزيد عن 5 مليارات، حيث تأتي منصة سبوت لايت لتتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم والوصول إلى جمهور أوسع بطريقة جديدة كلياً، مبينة أن منصة"سبوت لايت" تعرض أبرز اللقطات والقصص التي تم نشرها على تطبيقها في مكان واحد، على أن تجمع مع مرور الوقت القصص واللقطات المخصصة حسب تفضيلات كل مستخدم.
وأضافت الشركة العالمية، إن برنامج مكافآت سناب سيتوفر أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى الاحتفاء بمشاركات المستخدمين ومكافئتهم عبر منح المبتكرين فرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات شهرياً.