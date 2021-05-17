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شاهد.. شقيقان يقطعان 60 كيلو من أجل التطوع في العمل الطبي

منذ 20 دقيقة
1423
شاهد.. شقيقان يقطعان 60 كيلو من أجل التطوع في العمل الطبي

الرياض (صدى):
حرص طبيبان أشقاء على التطوع في العمل الطبي، حيث يعملان بعد نهاية الدوام الرسمي في المستشفيات التي تحتاج متطوعين وبدون مقابل

وقال الشقيقان وليد وعبدالله القحطاني أنهما تعودا منذ الصغر على المشاركة في حملات التوعوية، وعندما تقدما في المراحل التعليمية نمت الفكرة لديهما.

وأضاف الطبيبان أنهما يخصصان يومان في الأسبوع للتطوع في المستشفيات، مشيرين إلى أنهما يقطعان أكثر من ٦٠ كيلو للوصول إلى تلك المستشفيات.

وأشارا إلى أنه على الرغم من المشقة والإرهاق الا أنهما يشعران بالفرحة عند مساعدتهما للأشخاص بدون مقابل، وأكدت أن عمل الخير ليس محصور في مجال بعينه فكل صاحب مهنة يستطيع أن يقدم خدمات.

التطوع
طبيبان
العمل الطبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
رااايق
أي مجتمع دولي وأمم ممتهنه ** هؤولاء خونه ومصالحهم هي السكوت وأخذ حصتهم من الكعكة *!!!!
لا يهمونك انا مجنونك
وقادة حماس ولقسام يسكنون الفنادق ويركبون الفارهة من السيارات وضاعاف الفلسطينيين تصب حمم الصواريخ فوق رؤوسهم ويدفعون ثمن تجار القضية
رااايق
أقول كل تبن بس ****
رااايق
ان بعض الظن أثم ***!!!!!!!!! أغلبهم رايحن لأهاليهم وقرايبهم بالبحرين ***

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