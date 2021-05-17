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بالفيديو.. انطلاق أكثر من 225 رحلة جوية من مطار الملك خالد الدولي

منذ 14 دقيقة
1368
بالفيديو.. انطلاق أكثر من 225 رحلة جوية من مطار الملك خالد الدولي

الرياض (صدى):
بدأت اليوم الاثنين أولى الرحلات الدولية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار سراييفو الدولي، وذلك بعد قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

وذكر تقرير تلفزيوني أنه تم انطلاق أكثر من 225 رحلة جوية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض و9 مطارات سعودية أخرى.

وأكد عدد من المسافرين، على حرصهم على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وأعرب العديد من المسافرين عن سعادتهم بعد رفع قرار تعليق السفر، خاصة انهم تمكنوا من استكمال دراستهم.

وكانت هيئة الطيران المدني اليوم الاثنين، قد أصدرت دليلاً إرشادياً محدثاً للمسافرين أبرزت من خلاله اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقاً للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة.

الرياض
مطار الملك خالد الدولي
السفر

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
رااايق
أي مجتمع دولي وأمم ممتهنه ** هؤولاء خونه ومصالحهم هي السكوت وأخذ حصتهم من الكعكة *!!!!
لا يهمونك انا مجنونك
وقادة حماس ولقسام يسكنون الفنادق ويركبون الفارهة من السيارات وضاعاف الفلسطينيين تصب حمم الصواريخ فوق رؤوسهم ويدفعون ثمن تجار القضية
رااايق
أقول كل تبن بس ****
رااايق
ان بعض الظن أثم ***!!!!!!!!! أغلبهم رايحن لأهاليهم وقرايبهم بالبحرين ***

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