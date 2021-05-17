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الدحيل القطري ينفي وجود أي مفاوضات مع محترف الاتحاد رومارينيو

منذ ساعة
1674
الدحيل القطري ينفي وجود أي مفاوضات مع محترف الاتحاد رومارينيو

ماجد محمد (صدى):
أوضح إسماعيل أحمد مدير الكرة في نادي الدحيل القطري، حقيقة التعاقد مع البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مدير الكرة في الدحيل القطري عدم وجود أي مفاوضات من جانب ناديه مع رومارينيو، مبينا أن ما يتردد بشأن التعاقد مع النجم البرازيلي في نهاية الموسم، غير صحيح، بحسب عكاظ .

وأضافت إدارة الاتحاد أنها ستحافظ على جميع النجوم في الفريق وعدم التفريط في أي لاعب خاصة رومارينيو، مؤكدة أن رومارينيو مرتبط بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2022، ولا توجد أي نية للتفريط في خدماته نظرا للإمكانيات الفنية والمميزة التي يمتلكها.

الاتحاد
الدحيل القطري
رومارينيو

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ***
رااايق
أي مجتمع دولي وأمم ممتهنه ** هؤولاء خونه ومصالحهم هي السكوت وأخذ حصتهم من الكعكة *!!!!
لا يهمونك انا مجنونك
وقادة حماس ولقسام يسكنون الفنادق ويركبون الفارهة من السيارات وضاعاف الفلسطينيين تصب حمم الصواريخ فوق رؤوسهم ويدفعون ثمن تجار القضية
رااايق
أقول كل تبن بس ****
رااايق
ان بعض الظن أثم ***!!!!!!!!! أغلبهم رايحن لأهاليهم وقرايبهم بالبحرين ***

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