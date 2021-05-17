طفلة تنجو من غارة إسرائيلية قاتلة تسببت في قتل أمها وإخوتها الأربعة

القدس المحتلة (صدى):
أنقذت العناية الإلهية طفلة تدعى سوزي رياض اشكنتنا من غارة إسرائيلية تسببت في قتل أمها وإخوتها الأربعة بغزة, وذلك بعد ظلت محاصرة تحت الأنقاض.
وأحضر المسعفون والدها على سرير آخر والضمادات تغطي جروحه ليكون إلى جوار طفلته، وذلك بعدما تحول منزلهم إلى أنقاض غارة إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الأحد على مدينة غزة وسط موجة هجمات.
وأوضح رياض اشكنتنا، إنه كان يعتقد أن أسرته في أمان لأن هناك أطباء يقيمون في المبنى ذاته وإنه جمع أطفاله في ما كان يعتقد أنها غرفة آمنة.
وتابع"(فجأة) صاروخ زي النار وهج دمرلي الحيطتين اللي قبالنا"، حيث هرع الأب والأم لتفقد أطفالهما عندما وقع انفجار ثان هدم السقف.
وأضاف: "سمعت ابني زين بينادي بابا، صوته فش فيه مشكلة، بس أنا مش قادر ألتفت إليه لأني مربط في العمدان، يدي تحت عمود ورجلي تحت عمود".
وأضاف إنه في البداية تمنى الموت، مضيفا " زعل الدنيا كلها مايكفينيش، لكن لما سمعت انه في بنت من بناتي عايشة قلت الحمد لله لأنها يمكن تنسيني وتعيد لي ولو قليلا من بسمة بناتي لأنها أختهن".