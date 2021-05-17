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بالفيديو.. الكشف عن سبب تراجع الكثير من المواطنين عن السفر لـ البحرين

منذ 14 دقيقة
1481
بالفيديو.. الكشف عن سبب تراجع الكثير من المواطنين عن السفر لـ البحرين

الرياض (صدى):
أسهم اشتراط تلقي جرعتين من لقاح ‎كورونا قبل عبور الحدود ‎السعودية إلى ‎البحرين في تراجع الكثيرين عن قرار السفر.

وأوضح مراسل قناة العربية سالم الراجح أن العدد الأكبر في المملكة تلقي جرعة واحدة فقط ، مما تراجع الكثير عن قرار السفر إلى البحرين لحين تلقي الجرعة الثانية.

وأكد أن الداخلية تواصل تحديث الإجراءات الاحترازية بحسب الحالات الوبائية والظروف المتعلقة بكورونا

وأشار إلى أن المواطنون أقاموا أجواء احتفالية بسبب عودة الحياة على جسر الملك فهد ، مبينا أن سفر المواطنين إلى البحرين سيعيد الحياة للفنادق التي تعودت أن تستقبل عدد كبير من السياح السعوديين.

البحرين
السفر
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

هدية
يا دك تور كفاية بلا ملل !!!!!!!!!! روح افلح في الشهادة و أرجو من طلاب ك يفهموا طريقتك السهلة !!!!!!!!
هدية
يا دك تور كفاية بلا ملل !!!!!!!!!! روح افلح في الشهادة و أرجو من طلاب ك يفهموا طريقتك السهلة !!!!!!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
باقي احد ما سافر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
باقي احد ما سافر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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