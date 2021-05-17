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القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت بالطائف

منذ 58 دقيقة
2402
القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت بالطائف

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف ،فيما يلي نص البيان :

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية .

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) .

أقدم / عادل بن أحمد بن محمد الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / عبدالقادر بن هجاد بن هباش الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم الحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتصل قصاصاً بالجاني/ عادل بن أحمد بن محمد الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاثنين 5 / 10 / 1442 هـ ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي

سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل .

وزارة الداخلية
القصاص
محافظة الطائف

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80824
منذ دقيقة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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أحدث التعليقات

هدية
يا دك تور كفاية بلا ملل !!!!!!!!!! روح افلح في الشهادة و أرجو من طلاب ك يفهموا طريقتك السهلة !!!!!!!!
هدية
يا دك تور كفاية بلا ملل !!!!!!!!!! روح افلح في الشهادة و أرجو من طلاب ك يفهموا طريقتك السهلة !!!!!!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
باقي احد ما سافر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
باقي احد ما سافر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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