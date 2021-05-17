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عبور 310 مركبة إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى

منذ 15 دقيقة
1451
عبور 310 مركبة إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى

الرياض (صدى):
عبرت نحو 310 مركبات إلى دولة قطر، من خلال منفذ سلوى البري مع أول ساعات السماح بفتح الحدود البرية والبحرية والجوية فجر اليوم الإثنين.

وسلط برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية الضوء على حركة مغادرة السيارات عبر المنفذ إلى قطر مؤكدا أن جميع الجهات والدوائر الحكومية بالمنفذ تعمل على قدم وساق لتسهيل إجراءات العبور للمسافرين.

وأضاف أن حركة الدخول إلى قطر تعتبر قليلة نسبيًا حيث عبرت 310 مركبات فقط في ساعات صباح اليوم الإثنين.

وأوضح أن من تلقى جرعتي لقاح كورونا عليه أخذ تأمين السفر وفحص بي سي آر، ولا يشترط عند وصوله إلى قطر الحجر الصحي لمدة أسبوع، وأن الحجر لمدة أسبوع يطبق على من أخذ جرعة واحدة من لقاح كورونا، وكذلك على الأطفال.

قطر
منفذ سلوى

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أحدث التعليقات

ااوفا طبعي
الله يرحم جدتي
ااوفا طبعي
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