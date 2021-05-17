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تويتر تطلق خدمة جديدة بمقابل شهري

منذ ساعة
1849
تويتر تطلق خدمة جديدة بمقابل شهري

وكالات (صدى):
تتجه منصة التدوين المصغر العالمية "تويتر" لأن تُحَوّل بعض خدماتها لأن تكون بمقابل مادي ولن تكون مجانية بعد الآن.

وأفاد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "تويتر" ستجعل خدمة الاشتراكات الخاصة بمقابل مادي يصل إلى 3 دولارات شهريًّا، وستطلق على تلك الخدمة الجديدة اسم "بلو" (أزرق)، وسيقدم من خلالها عدد من الخدمات الجديدة الحصرية لمستخدمي تويتر.

كما أن واجهة مستخدم "تويتر" ذات المقابل المادي، ستكون خالية من أي إعلانات أيضًا، وستتضمن تلك الخدمات الحصرية من تويتر بعض التقنيات الجديدة مثل التراجع عن التغريدات، وإمكانية حذف التغريدات وتنظيمها، وإعادة نشر التغريدات المحذوفة.

فيما رفض مسؤولو تويتر التعليق على تلك التقارير؛ مشيرين إلى أن تلك الميزة يمكن أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق

تويتر
تويتر بلو
مقابل شهري

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أحدث التعليقات

ااوفا طبعي
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ااوفا طبعي
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