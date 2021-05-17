دعوات بإجراء انتخابات مبكرة بتركيا بعد فشل أردوغان في إدارة أزمة كورونا

أنقرة (صدى):
تستمر المعارضة التركية في الضغط على الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بسبب فشله في إدارة أزمة كورونا.
كان أردوغان قد طلب من التجار مسامحته على الأضرار التي طالتهم بعد الإغلاق العام الذي فرضه في تركيا، بسبب تفشي فيروس كورونا وفق صحيفة الشرق الأوسط.
وأوضح زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو: “المؤكد أننا نسامح بعضنا، أدعو إلى انتخابات مبكرة من أجل تركيا، انتخابات فورية, والمعارضة مستمرة في عملها وكأن هناك انتخابات غداً، وسننقذ تركيا من الدوامة التي سقطت فيها، لا يوجد مخرج آخر".
وقال رئيس حزب المستقبل رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو: حديث أردوغان عن المسامحة يفهم منه أنه حان وقت وداعه ورحيله عن الحكم، نعم ستأتي صناديق الاقتراع، وسيكتب الشعب فاتورة الإدارة السيئة وسترحلون، الكوادر المؤهلة قادمة، ووجه الشعب سيبتسم مجدداً.
ومن جانبها، قالت ميرال أكشنار رئيسة حزب الخير، الحليف لحزب الشعب الجمهوري "السيد أردوغان يبدو أنك نسيت أن السياسي يتسامح مع الشعب عبر صناديق الاقتراع، وليس من كرسي الحكم، وبما أنك تطلب المسامحة، فلا تخف وضع صناديق الاقتراع أمام الناس"