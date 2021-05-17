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أسعار النفط تتحرك في نطاق محدود وقيود كورونا بآسيا تؤثر على المعنويات

منذ ساعة
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أسعار النفط تتحرك في نطاق محدود وقيود كورونا بآسيا تؤثر على المعنويات

وكالات (صدى):
تحركت أسعار النفط داخل نطاق محدود اليوم الاثنين بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية رئيسية، غير أن فرض قيود جديدة في آسيا وسط تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا أثر على المعنويات.

وتراجعت حدة نقص البنزين الذي أصاب الساحل الشرقي للولايات المتحدة ببطء يوم الأحد، إذ تلقت ألف محطة أخرى إمدادات في ظل تعافي منظومة كولونيال بايبلاين التي يبلغ طولها 8900 كيلومتر من هجوم إلكتروني أصابها بحالة من الشلل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 68.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 65.45 دولار.

المملكة
كورونا
النفط
أسعار النفط

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الجهات الأمنية كل يوم تحذر وهاذولا مستهترين ويخالفون توجيهات الجهات المختصة يجب معاقبتهم جميعا
ابو محمد 😎 ✍️
صار لي ثلاثين سنه وانا باالشرقيه ، ولا فكرت بروحة للبحرين ابد ، علماً بأني كنت اشتغل في الشركة اللتي حفرت وصبّت قواعد الجسر...
د محمد ماجد بخش
حزين من الشتا والا حزين من الظما ياطير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني دخيل الما وملح الما وحزن الما قبل ماتطير تهيا...
د محمد ماجد بخش
ألا يا طير صادوك في الغرايب والاقدار لونك حذر يا طير ما كان يصادوك ناديت لك مره ومرات وامرار صاوختني وجاوبتهم يوم ينادوك .....
د محمد ماجد بخش
ذرة طومسن وذرة رذرفورد وذرة بور كلها تتحدث عن نفس الذرة فلا غرابة أن تلد المرأة وهي غائبة في الذرة : مقابلة الذرة بالذرات...

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