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صورة نادرة لمصلى العيد جنوب الرياض قبل حوالي 69 عام تقريباً
منذ ساعة
999
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
الجهات الأمنية كل يوم تحذر وهاذولا مستهترين ويخالفون توجيهات الجهات المختصة يجب معاقبتهم جميعا
ابو محمد 😎 ✍️
صار لي ثلاثين سنه وانا باالشرقيه ، ولا فكرت بروحة للبحرين ابد ، علماً بأني كنت اشتغل في الشركة اللتي حفرت وصبّت قواعد الجسر...
د محمد ماجد بخش
حزين من الشتا والا حزين من الظما ياطير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني دخيل الما وملح الما وحزن الما قبل ماتطير تهيا...
د محمد ماجد بخش
ألا يا طير صادوك في الغرايب والاقدار لونك حذر يا طير ما كان يصادوك ناديت لك مره ومرات وامرار صاوختني وجاوبتهم يوم ينادوك .....
د محمد ماجد بخش
ذرة طومسن وذرة رذرفورد وذرة بور كلها تتحدث عن نفس الذرة فلا غرابة أن تلد المرأة وهي غائبة في الذرة : مقابلة الذرة بالذرات...
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