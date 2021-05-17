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الزعاق: سنشاهد أجمل الأجرام السماوية في سماء المملكة بالعين المجردة

منذ 25 دقيقة
1447
الزعاق: سنشاهد أجمل الأجرام السماوية في سماء المملكة بالعين المجردة

الرياض (صدى):
أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق أننا سنشاهد خلال هذه الأيام بالعين المجردة ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي، بعيد مغيب الشمس.

قال الزعاق: خلال هذه الأيام سنبدأ نشاهد بالعين المجردة ومن داخل المدن ألمع وأروع وأجمل الأجرام السماوية بالأفق الغربي بعيد مغيب الشمس، وتستمر معنا المشاهدة طوال فترة الصيف.

وأضاف: الكواكب تعكس ضوء النجم، وخلال هذه الأيام سوف نشاهد 5 من السرايّات، وهي "عطارد والزهرة في الجهة الغربية بعيد مغيب الشمس، والمشتري وزحل بالجهة الشرقية قبيل الشروق، وسنشاهد المريخ طوال الليل.

المملكة
الزعاق
العين المجردة
الأجرام السماوية

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