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لقطة عفوية لاستراحة مسافرين قديما

منذ 58 دقيقة
695
لقطة عفوية لاستراحة مسافرين قديما

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تعرضا للظلم بشكل واضح ومؤلم .. كفاهم الله شر ذلك الظلم .. وكفانا وإياكم شرور الظلم على وجه العموم
د محمد ماجد بخش
مبروك لكل طريق معبد بالورود ومن ذلك طريق العالمية المخفور الفراغ المركزي المسموح الممثل للذرة هو ليس محيط النواة المحدد بعدد أو (مجموع ذرات...
شيتوس
٩٠بالمئة منهم رايح يدور الفساد بس
شيتوس
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
سلطان
قصة ناقصة بأعداد ضعيف هي فقط اظهر فيها وجوه النساء وصوت من المعد غير مناسب

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