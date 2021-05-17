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قصف حوثي لسوق شعبي مكتظ بالمدنيين في الحديدة

منذ 11 دقيقة
1259
قصف حوثي لسوق شعبي مكتظ بالمدنيين في الحديدة

فهمي محمد (صدى):
قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية مطعمًا في سوق الطايف الشعبي بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة اليمنية، بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين.

ومن جانبه أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات الجريمة التي أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح الإرياني أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة اليمنية، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزارعة الالغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين من الأطفال والنساء.

وطالب الإرياني المبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم إتفاق الحديدة، بإدانة هذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وانتهاك سافر لاتفاق ستوكهولم.

ودعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين الابرياء للمحاسبة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ايش هذا الازدخام ؟ متى تنتهي اجرائات دخولهم
ابو عمار
ادبوهم بالعقاب الرادع

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