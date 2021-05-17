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فيديو..شاب يعود وحيدًا من المنفذ لعدم إكماله جرعة اللقاح

منذ ساعة
2933
فيديو..شاب يعود وحيدًا من المنفذ لعدم إكماله جرعة اللقاح

عادل الحربي (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول عودة شاب من جسر الملك فهد، بعد عدم السماح له بالسفر بسبب عدم إكماله جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت في وقت سابق، أن سفر المواطنين إلى مملكة البحرين يقتصر على من تكون حالتهم الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّنًا، أكمل جرعات لقاح كوفيد 19، أو محصّنًا متعافي، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.

ويأتي ذلك باستثناء من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون ومرافقوهم، والوفود الرسمية، وطواقم الملاحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، وسائقو الشاحنات ومساعدوهم، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

جسر الملك فهد
كورونا
اللقاح

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 436
منذ 9 دقائق
الشباب بيسافر للبحرين سليم خالي من الامراض
ويعود لبلده محمل بجميع الأمراض المعدية بما فيها الأمراض الجنسيه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 436
منذ 4 دقائق
لا تزعل الله يجعلها خيره لك استخر الله وغير وجهة سفر لمكة المكرمه قال تعالى وعسى ان تحبوا شيئآ وهو شرآ لكم وعسى ان تكرهوا شيئآ وهو خيرآ لكم توكل على الله واعملل عمره الله يتقبل منك

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ع ل
جميع المنافذ مزدحمه بالسعوديين لن السياحه فيها اضعاف اضعاف الخارج ماعد الامارات شوف المطارات والمنافذ البريه كلها مقتظه بالسعوديين لي تصرفه في ليلتين في...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
لا تزعل الله يجعلها خيره لك استخر الله وغير وجهة سفر لمكة المكرمه قال تعالى وعسى ان تحبوا شيئآ وهو شرآ لكم وعسى ان...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الشباب بيسافر للبحرين سليم خالي من الامراض ويعود لبلده محمل بجميع الأمراض المعدية بما فيها الأمراض الجنسيه
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