محمد العنزي: النصر سيتفاوض مع مهاجم أجنبي ومايكون لن يستمر

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي محمد العنزي عن سعي نادي النصر إلى ضم مهاجم أجنبي يلعب في دوري المحترفين.
ولم يكشف العنزي خلال برنامج "الدوري مع وليد" عن اسم اللاعب، مكتفيا بقوله إن مصادر قريبة من الإدارة كشفت له أن النادي يستهدف مهاجما أجنبيا موجود في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلا: "إذا نجح النصر في تلك الصفقة ستكون ضربة معلم".
وقال العنزي: "النصر يحتاج لحارس مرمى أجنبي، والنصراويين ربما يرتكبون أخطاء الماضي، ودائمًا ما يتسبب هذا في خسارة الكثير من البطولات".
وأضاف: "من ضمن هذه الأخطاء هو الاستغناء عن بعض العناصر الأساسية بالفريق، ما يحدث تغييرًا في المنظومة" مستكملا: "البرازيلي مايكون بيريرا واللاعب الكوري كيم جين سو، لن يكونا داخل النصر خلال الموسم المقبل".