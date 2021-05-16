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بالصور.. ‏استعدادات مطار الملك خالد الدولي لاستقبال المسافرين

منذ 41 دقيقة
1554
بالصور.. ‏استعدادات مطار الملك خالد الدولي لاستقبال المسافرين

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
وثقت مجموعة من الصور ‏استعدادات مطار الملك خالد الدولي لاستقبال المسافرين بعد السماح بالسفر إلى خارج المملكة.

ويأتي ذلك بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بدءًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الاثنين.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، قد أوضح أن بداية اليوم تشهد تحليق 385 رحلة من 9 مطارات دولية في المملكة، أبرزها مطار الملك خالد الدولي في الرياض بواقع 225 رحلة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بواقع 75 رحلة.

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أحدث التعليقات

وليد 6226
حماس مع ايران
بلبل البحر
هذا الاستشاري ماله اسم؟!
براق الحيا
محمد العنزي خلووووق جدا
ابو بدر الهلالي العالمي
عزيزي ابو محمد🙏 كلامي واضح قلت احترمها واقدرها..! انسانة مكافحة بختصار..
ابو منى
ليتك تهتم بفريقك

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