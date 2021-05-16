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التعليم تبدأ باستقبال تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر "نور"

منذ ساعة
2159
التعليم تبدأ باستقبال تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر "نور"

الرياض (صدى):
بدأت وزارة التعليم باستقبال تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي من خريجي وخريجات الروضات الحكومية والأهلية ولجميع الجنسيات وفي جميع المدارس وذلك عبر نظام نور.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرر تشكيل لجنة إعداد تصور عام لعودة التعليم حضوريا في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويأتي ذلك بناء الأمر السامي الكريم رقم (55018) وتاريخ 1442/9/24 القاضي بالموافقة على عودة التعليم حضوريا على المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والفئات المستهدفة من الطلبة وفق ما تتفق عليه وزارتا التعليم والصحة.

وزارة التعليم
نظام نور
الصف الأول الابتدائي

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أحدث التعليقات

وليد 6226
حماس مع ايران
بلبل البحر
هذا الاستشاري ماله اسم؟!
براق الحيا
محمد العنزي خلووووق جدا
ابو بدر الهلالي العالمي
عزيزي ابو محمد🙏 كلامي واضح قلت احترمها واقدرها..! انسانة مكافحة بختصار..
ابو منى
ليتك تهتم بفريقك

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