نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. صفوف السيارات على جسر الملك فهد في انتظار السماح بالسفر للبحرين

منذ ساعة
2908
بالفيديو.. صفوف السيارات على جسر الملك فهد في انتظار السماح بالسفر للبحرين

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو اصطفاف السيارات على جسر الملك فهد في انتظار السماح بالسفر للبحرين.

ورصد "الفيديو" الذي نشرته "الإخبارية" لقطات من أمام نقاط التفتيش بجوازات جسر الملك فهد استعدادًا للمغادرة اليوم عند الساعة 12 صباحًا بعد قرار رفع تعليق السفر في المملكة.

وقررت وزارة الداخلية اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وذلك للفئات التالية:

أولاً: المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد -۱۹) كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوفيد -۱۹) خارج المملكة، وفقا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة سبعة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر.

ويستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

البحرين
جسر الملك فهد

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 69
منذ 27 دقيقة
الله يعين أهل البحرين
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 2
منذ 23 دقيقة
تمام .
وافي
وافي عدد التعليقات : 804
منذ 17 دقيقة
يبي يسكرون وينفقون اموالهم على الشراميط
ثم ياتون حاملين الامراض ليبتلون بها اهلهم
يابلادي واصلي العري والعار
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مدروسة ومحبوكة وانطلت على المشاهد له حتى لا يستهين أحد بقدرات ومهارات غيره ويحطمه بدون داعي .. لا شك أن للمعلم احترامه وقدره محفوظ...
د محمد ماجد بخش
الطاقة تعني الحدود والكتلة تعني الداخل في نطاق تلك الحدود.. وطاقة الذرة العددية في الأصل طاقة فراغية أما تحديدها بمحور وتمثيلها ببناء حلزوني أو...
ابو بدر الهلالي العالمي
وربي تستاهلين كل خير يا أم فاهد👌فنانه الخليج والوطن العربي بصوتها وطيبتها وأخلاقها واحترامها لجمهورها العريض وفوق هذا كله ربي رزقها بخير كثير جدا...
د محمد ماجد بخش
وش ذا الصاروخ أبو ريالين
abdul
بركة التصهين والخيانة للامة ظاهرة على ألسنة أذناب الطقعان .

أخر الأخبار

التعليم تبدأ باستقبال تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر "نور"
التعليم تبدأ باستقبال تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر "نور"
منذ دقيقة 1035
العيديات على طريقة زينب العسكري
العيديات على طريقة زينب العسكري
منذ 5 دقائق 166
لا تفكرين تصورين سيلفي مرة ثانية
لا تفكرين تصورين سيلفي مرة ثانية
منذ 5 دقائق 157
سامي الجابر محمول على الاعناق بعد فوز الهلال بكاس ولي العهد عام 1995م
سامي الجابر محمول على الاعناق بعد فوز الهلال بكاس ولي العهد عام 1995م
منذ 6 دقائق 130
"مشاريبوف" يستعد العودة ل بعد التتويج بكأس رئيس الدولة الإماراتي
"مشاريبوف" يستعد العودة ل بعد التتويج بكأس رئيس الدولة الإماراتي
منذ 9 دقائق 1287
منى السابر تهنئ حلا الترك في عيد ميلادها:"أحبكِ اليوم وغدا ودائما"
منى السابر تهنئ حلا الترك في عيد ميلادها:"أحبكِ اليوم وغدا ودائما"
منذ 19 دقيقة 200
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي لبحث التطورات في فلسطين
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي لبحث التطورات في فلسطين
منذ 34 دقيقة 1481
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضح عقوبة الامتناع عن تقديم الاقرار للمقتنيات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضح عقوبة الامتناع عن تقديم الاقرار للمقتنيات
منذ 40 دقيقة 1431
بالفيديو.. استشاري يوضح الفئات الأكثر عرضة للدخول في الحالات الحرجة
بالفيديو.. استشاري يوضح الفئات الأكثر عرضة للدخول في الحالات الحرجة
منذ 45 دقيقة 1773
خليجية توثق تصرفات بعض النساء في المحلات
خليجية توثق تصرفات بعض النساء في المحلات
منذ ساعة 605