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بتال القوس: أتمنى بقاء أي فريق ما يكون صيدًا سهلًا للكبار

منذ 18 دقيقة
1499
بتال القوس: أتمنى بقاء أي فريق ما يكون صيدًا سهلًا للكبار

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس عن الفرق التي يتمنى بقاءها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد (2021-2022).

وطرح بتال القوس، سؤالا على متابعيه:"من تتمنى بقائه في الدوري من الفرق المتصارعة على الهروب؟".

وقال:"شخصيا أتمنى بقاء أي فريق ما يكون صيد سهل للكبار.. وثانيا ملعبه زين.. وثالثا أحب دايما تكون كل منطقة جغرافية من بلادنا ممثلة بفريق في الممتاز".

وبات فريق نادي أول الهابطين رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته أمام نظيره النصر في الجولة الـ27، وتجمد رصيده عند 20 نقطة.

نادي النصر
بتال القوس
نادي العين
كأس المحترفين

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