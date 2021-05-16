نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. طريقة التعامل مع الشخص المشتبه بإصابته بكورونا داخل الطائرة

منذ 22 دقيقة
1386
شاهد.. طريقة التعامل مع الشخص المشتبه بإصابته بكورونا داخل الطائرة

الرياض (صدى):
أزاح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، الستار عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال الاشتباه بإصابة راكب بفيروس كورونا داخل الطائرة.

وقال إبراهيم الرؤساء، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، إن الطواقم داخل الطائرات مدربة بشكل كامل للتعامل مع مثل هذه الحالات، وسيتم تخصيص جزء من المقاعد كمنطقة حجر أثناء الرحلة.

وأوضح أنه سيتم تعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المصاب والحد من تحركاته، وعند الوصول سيتم نقله الى المستشفى حسب الآلية المعتمدة من وزارة الصحة.

 

وزارة الصحة
كورونا
الطيران المدني
الطائرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حضرت فيلما لها في أوج شهرتها وخرجت منه في بداياته عندما رأيت من فكرة الفلم تنساق وراء زحمة الناس وعدم قدرتهم على توفير المأوى...
abdul
بلاش التحيذ. ليس في ردّها نفي صريح للمشاركة في ضرب غزة. كان حري عليها ان تنفي بصريح العبارة بدلا من الحديث عن لباس العيد...
زاير
لا كرامه لميت في بلاد الكفار ولا الوثنيين .
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفي مرضى المسلمين ويرحم الموتى🤲
جنوبيه قحطانيه❣
سجلوني مارحت للمسح🙈😂والله والا عايدنا كرونا👍👌😊😂

أخر الأخبار

بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تعتدي على امرأة وأطفالها
بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تعتدي على امرأة وأطفالها
منذ دقيقتين 1096
تتذكر ايام طفولتها
تتذكر ايام طفولتها
منذ 6 دقائق 169
لاعب يتعرض لإصابة مروعة
لاعب يتعرض لإصابة مروعة
منذ 6 دقائق 175
طالب مسوي مقلب في المعلم
طالب مسوي مقلب في المعلم
منذ 6 دقائق 164
إدارة الاتفاق تستعد للاستغناء عن كارول ميتس
إدارة الاتفاق تستعد للاستغناء عن كارول ميتس
منذ 19 دقيقة 1369
شاهد.. طريقة التعامل مع الشخص المشتبه بإصابته بكورونا داخل الطائرة
شاهد.. طريقة التعامل مع الشخص المشتبه بإصابته بكورونا داخل الطائرة
منذ 22 دقيقة 1386
بالصور.. بيلا حديد تخرج بمظاهرات للتضامن مع فلسطين
بالصور.. بيلا حديد تخرج بمظاهرات للتضامن مع فلسطين
منذ 37 دقيقة 319
الطيران المدني تطلب من المسافرين حمل الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة
الطيران المدني تطلب من المسافرين حمل الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة
منذ 51 دقيقة 1689
موقف محرج لفتاتين
موقف محرج لفتاتين
منذ ساعة 497
لحظة نجاة ركاب باص من الموت
لحظة نجاة ركاب باص من الموت
منذ ساعة 396