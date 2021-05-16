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الطيران المدني تطلب من المسافرين حمل الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة

منذ 50 دقيقة
1689
الطيران المدني تطلب من المسافرين حمل الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة

الرياض (صدى):
كشف مسؤول بهيئة الطيران المدني، عن إجراءات جديدة لغير السعوديين والفئات المستثناة حول السفر عبر تعميم وجهته إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة.

وقال مسؤول الطيران المدني خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" يجب أن يحمل جميع المسافرين القادمين من غير السعوديين والفئات المستثناة للمحصنين منهم وغير المحصنين أن يحملوا الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة".

وتابع:" سيسمح للمحصنين من غير السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة بالدخول دون الحاجة إلى فترة الحجر شريكة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وصولهم".

وزارة الصحة
هيئة الطيران المدني
السفر

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حضرت فيلما لها في أوج شهرتها وخرجت منه في بداياته عندما رأيت من فكرة الفلم تنساق وراء زحمة الناس وعدم قدرتهم على توفير المأوى...
abdul
بلاش التحيذ. ليس في ردّها نفي صريح للمشاركة في ضرب غزة. كان حري عليها ان تنفي بصريح العبارة بدلا من الحديث عن لباس العيد...
زاير
لا كرامه لميت في بلاد الكفار ولا الوثنيين .
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفي مرضى المسلمين ويرحم الموتى🤲
جنوبيه قحطانيه❣
سجلوني مارحت للمسح🙈😂والله والا عايدنا كرونا👍👌😊😂

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