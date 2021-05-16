الأهلي يترقب تقرير "المحياني" عن ريجيكامب 

ماجد محمد (صدى):
باتت إدارة الأهلي منتظرة استلام تقرير فني من المدير التنفيذي لفريق الكرة بالنادي الأهلي، موسى المحياني، في نهاية الموسم الجاري.
وأصبح موسى المحياني مطالب بتسليم تقرير فني متكامل عن المدير الفني للفريق، لورينت ريجيكامب، وجهاز الفني المساعد، إلى رئيس الأهلي، ماجد النفيعي.
ومن المرتقب أن هذا التقرير سيساهم في اتخاذ الإدارة لقرار بقاء أو رحيل ريجيكامب عن الأهلي، علمًا بأن عقد المدرب ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، بحسب الزميلة "الرياضية".
يذكر أن ريجيكامب قد تولى قيادة الأهلي لمدة 3 شهور، بعد إقالة الصربي فلادان ميلويفيتش من تدريب الفريق لسوء النتائج..