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آخر مستجدات الحالة المدارية “تاوتي”

منذ 42 دقيقة
1794
آخر مستجدات الحالة المدارية “تاوتي”

علي القحطاني (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، آخر مستجدات الحالة المدارية “تاوتي”، موضحًا أن الحالة تصنّف إعصار من الدرجة الأولى.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن “الحالة المدارية تاوتي Tauktae في بحر العرب تصنّف الحالة إعصار من الدرجة الأولى ويبلغ سرعته 130-140كم/س ويصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الغربية لجمهوريتي الهند وباكستان ولا تأثير على أجواء المملكة”.

ويتوقع خلال 48 ساعة أن تصنّف الحالة المدارية “تاوتي” إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية سرعة الرياح حول مركزها 165-170كم/س.

 

المركز الوطني للارصاد
تاوتي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127851
منذ دقيقتين
الله اعلم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عبدالله
الإمارات اخواننا ونفتخر فيهم كسعوديين. ولكن حسبنا الله على المرتزقة من اصحاب الفتن. وفي إعلامنا الخايس اللي ما يدافع عنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..
ابو علي
بزر فاضي وقاعد يرسم سوو منها قضيه ذا الأجانب فاضين ويحبون يسوون هيلمه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم اصحاب شائعات فسقة فجرة افاكين .. .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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