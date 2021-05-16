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عودة الهدوء بين امرابط وحمدالله

منذ ساعة
2029
عودة الهدوء بين امرابط وحمدالله

ماجد محمد (صدى):
انتهت الأزمة بين لاعبي فريق الكرة بنادي النصر، عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، بعد نشوب خلاف بين الثنائي المغربي في مباراة العين، على تنفيذ ركلة جزاء في مباراة العين، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت تقارير صحافية، أن الخلاف بين حمد الله وأمرابط انتهى في وقته، خاصة وأن المدير الفني للنصر، مانو مينيز، أسند مهمة تنفيذ ركلات الجزاء إلى حمد الله منذ بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت إلى أن العلاقة بين ثنائي النصر متميزة، حيث تبادلا التهاني بعد إحراز أمرابط الهدف الثاني في مرمى العين، علمًا بأن حمد الله سجل الهدف الأول من ركلة الجزاء.

 

 

النصر
نور الدين امرابط
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عبدالله
الإمارات اخواننا ونفتخر فيهم كسعوديين. ولكن حسبنا الله على المرتزقة من اصحاب الفتن. وفي إعلامنا الخايس اللي ما يدافع عنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..
ابو علي
بزر فاضي وقاعد يرسم سوو منها قضيه ذا الأجانب فاضين ويحبون يسوون هيلمه
ابو محمد 😎 ✍️
انهم اصحاب شائعات فسقة فجرة افاكين .. .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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