عودة الهدوء بين امرابط وحمدالله

ماجد محمد (صدى):
انتهت الأزمة بين لاعبي فريق الكرة بنادي النصر، عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، بعد نشوب خلاف بين الثنائي المغربي في مباراة العين، على تنفيذ ركلة جزاء في مباراة العين، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت تقارير صحافية، أن الخلاف بين حمد الله وأمرابط انتهى في وقته، خاصة وأن المدير الفني للنصر، مانو مينيز، أسند مهمة تنفيذ ركلات الجزاء إلى حمد الله منذ بطولة دوري أبطال آسيا.
وأشارت إلى أن العلاقة بين ثنائي النصر متميزة، حيث تبادلا التهاني بعد إحراز أمرابط الهدف الثاني في مرمى العين، علمًا بأن حمد الله سجل الهدف الأول من ركلة الجزاء.