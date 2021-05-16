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بالفيديو.. وزير خارجية فلسطين: لن ترهبنا الآلة الإسرائيلية في التنازل عن حقوقنا

منذ ساعة
1921
بالفيديو.. وزير خارجية فلسطين: لن ترهبنا الآلة الإسرائيلية في التنازل عن حقوقنا

القدس (صدى):
أكد وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، على أنهم متمسكون بالسيادة العربية والإسلامية والمسيحية على فلسطين.

وقال المالكي، خلال اجتماع طارئ بمنظمة التعاون الإسلامي، أن ممارسات إسرائيل هي اعتداء على العرب والمسلمين والعرف الدولي.

وأضاف أنه لن ترهبنا الآلة الإسرائيلية في التنازل عن حقوقنا، والشعب الفلسطيني يتعرض للاقتلاع من أرضه وحقوقه"، حسب قتاة العربية.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس أشعلت انتفاضة فلسطينية، موضحا أن المستوطنين ينقضون على منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وتابع أن القصف الهمجي تسبب بنزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم في غزة، مؤكدا أن إسرائيل تحاول إرساء نظام فصل عنصري في فلسطين.

وطالب بتشكيل جبهة دولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، لأن فلسطين تواجه احتلالا استعماريا طويل الأمد لا يتوانى عن ارتكاب الانتهاكات.

كما أكد على ضرورة التمسك بالحقوق في المسجد الأقصى وسائر المقدسات في فلسطين، وأنه يجب فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل.

فلسطين
إسرائيل
وزير خارجية

التعليقات

غادة
غادة عدد التعليقات : 13
منذ 4 دقائق
طيب ليه ما تشفون حل لا هنية وجماعتة

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أحدث التعليقات

غادة
طيب ليه ما تشفون حل لا هنية وجماعتة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله على ايم كتابه الخواطر آحلى ايام عمري أبدعت في المقال اخي فيصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله على ايم كتابه الخواطر آحلى ايام عمري أبدعت في المقال اخي فيصل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔

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